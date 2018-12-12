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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Fransa’daki Silahlı Saldırıda Ölü Sayısı 3’e Yükseldi - Polis Saldırganı Arıyor

- Fransa’daki Silahlı Saldırıda Ölü Sayısı 3’e Yükseldi - Polis Saldırganı Arıyor

olay yeri güvenlik güçleri

(STRASBOURG) - Fransa’daki silahlı saldırıda ölü sayısı 3’e yükseldi- Polis saldırganı arıyor STRASBOURG

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- Fransa’nın Strazburg kentinde meydana gelen silahlı saldırıda ölü sayısı 3’e yükseldi. Güvenlik güçleri kaçan saldırganı arıyor. Fransa’nın Strazburg kentinde bir Noel pazarında dün gece silahlı saldırı meydana geldi. Fransa İçişleri Bakanlığı, saldırıda ölü sayısının 3’e yükseldiğini, 12 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Bakanlık, saldırı sonrası kentte güvenlik seviyesini yükseltti. Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, polis, askeri birlik ve helikopterlerin bulunduğu 350 kişilik ekibin saldırganı aradığını açıkladı.
Yerel güvenlik servisinden yapılan açıklamada ise, silahlı saldırganın kimliğinin tespit edildiği ve saldırganın daha önce aşırılık yanlıları takip listesine alındığı belirtildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te düzenlediği kriz toplantısının ardından Twitter'da yaptığı açıklamada ulusal dayanışma çağrısı yaptı. Saldırının terör bağlantısı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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