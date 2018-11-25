- Fransa’da Yüzlerce Kişi İntihar Eden Polis İçin Yürüdü



- Fransa’nın başkenti Paris’te aralarında polis memurlarının da bulunduğu yüzlerce kişi, intihar eden polis anısına yürüyüş gerçekleştirdi. Fransa’nın başkenti Paris’te aralarında çok sayıda polisin de bulunduğu yaklaşık bin 500 kişi, 12 Eylül’de silahla intihar eden Maggy Biskupski adlı kadın polis memurunun anısına yürüyüş gerçekleştirdi. Eyfel Kulesi yakınındaki Trocadero Meydanı’nda toplanarak “Polisler tehlikede, güvenlik güçlerine destek verin, vatandaşlar yanımızda olun” yazılı pankartlarla Invalides’e kadar sessiz yürüyüş gerçekleştiren göstericiler, “sarı yelek” eylemcileri nedeniyle yollarını değiştirmek zorunda kaldı. Fransa’da en fazla intihar olayının polislik mesleğinde yaşandığına dikkat çekilen sessiz yürüyüşte, polisler ellerinde beyaz güller taşıdı. Mesleğinde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle intihar eden Maggy Biskupski, 2016 yılında polislerin sorunlarını dile getiren “Öfkeli Polisler Hareketi”ni (Mobilisation Des Policiers en Colere) kurmuştu. Fransa’da intihar olaylarıyla ilgili olarak hazırlanan bir raporda ise, son yıllarda artan şiddet ve terör olayları ile ülkede ilan edilen olağanüstü hal yasası nedeniyle zor şartlarda çalışan polis ve jandarmaların bunalıma girdiği ve intihar edenlerin olduğu bildirildi.

Raporda güvenlik güçleri arasında intihar olaylarının arttığı, bu oranın ortalamanın çok üstünde olduğu ifade edildi. Raporda, güvenlik güçlerinin tazminatsız ve izin kullanamadan yaptıkları fazla mesaiden dolayı zor anlar yaşamaları sonucu aralarında intiharı seçenlerin olduğu kaydedildi.

