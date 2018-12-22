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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri (2) - PARİS

Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri (2) - PARİS

- Protestocu grubun ara sokaklarda polise karşı slogan atmaları - Şarkılar söyleyen gruptan görüntülerGÜNCELLEME - Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri - Başkent Paris'teki gösterilere katılanların sayısı ciddi oranda düşse de ülkede 200 noktada yol kapama eylemi yapılıyor - Paris'te önceden açıklanmayan bir güzergahda ilerleyen göstericilere polis biber gazıyla müdahale ettiDETAYLAR VE POLİS MÜDAHALESİNE İLİŞKİN BİLGİ EKLENDİPARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yeleklilerin düzenlediği gösterilere katılanların sayısı altıncı haftasında ciddi oranda düşerken, önceden açıklanmayan bir güzergahda ilerleyen göstericilere polis biber gazı ve copla müdahale etti.Protestolar nedeniyle mağazaların kepenk indirdiği Paris'in Champs Elysees Caddesi'nde bu hafta gösteri yapılmadı. Geçen haftaların aksine Champs Elysees'deki mağazaların yanı sıra Louvre Müzesi ve Eyfel Kulesi gibi turistik yerler kapatılmadı.Paris'in hemen dışındaki sembolik öneme sahip Versay Sarayı önünde yapılacağı açıklanan gösteriye katılanların sayısı ise beklentilerin altında kaldı. 1789'da Fransız Devrimi'ne kadar Fransız krallarına ev sahipliği yapan saray yakınında çok az kişi toplanırken, protestocuların çoğu Montmartre Kilisesi'nde buluşarak yürüyüşe geçti. - Biber gazı ile müdahaleÖnceden açıklanmayan bir güzergahda ilerleyen göstericiler, Montmartre Kilisesi'nden Opera Meydanı'na kadar yürüdü. Göstericiler meydanın çevresindeki caddelerde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı slogan attı. Eylem nedeniyle Saint - Lazare Caddesi'nde trafik sıkışıklığı oluşurken, sürücüler kornaya basarak sarı yeleklileri destekledi.Polis, De L'Arcade Caddesi'ndeki güvenlik noktalarını aşmaya çalışan göstericileri uzaklaştırmak için biber gazı ve cop kullandı. Güvenlik güçlerinin verilerine göre, öğle saatlerinde Paris’teki gösteriye yaklaşık 800 kişi katıldı.
- 200 noktada yol kesme eylemiProtestolar ülkenin diğer bölgelerinde yol kapama eylemi olarak devam ederken, dün geceden bu yana yaklaşık 200 dönel kavşağı trafiğe kapatan göstericiler, sık sık "Macron istifa" şeklinde slogan attı.Öte yandan protestocuların ülkenin Belçika, İtalya, İspanya ve Almanya sınırlarında tırların geçişini engelleyeceği bildirildi.
Saint - Etienne kentinde de protestocular yol kapama eylemi yapıp, ateş yaktı.Sarı yeleklilerin gösterilerde kapattığı dönel kavşakta dün yaşanan kazada bir kişi ölürken, protestolara bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a çıktı. - ProtestolarFransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine yönelik öfkeye ve isyana dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline dönüştü.Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyorSarı yelekliler, bunun yanı sıra hayatlarını yakından ilgilendirecek konuların ve bununla ilgili çıkacak yasaların referandum yoluyla halka sorulmasını istiyor.Gösterilerde, şu ana kadar 10 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 4 bin 341 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi yaralandı.

Biber Gazı Güzergah Protesto İspanya Referandum 

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