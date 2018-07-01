- Fransa’da hapishaneden film gibi kaçırılma - Fransa'da bir mahkum helikopterle hapishaneden kaçtı



- Fransa’daki bir hapishanede yatan azılı suçlulardan biri, iki silahlı arkadaşının kaçırdığı helikopterle kaldığı hapishaneden kaçırıldı. Fransa’nın Seine-et-Marne bölgesindeki Reau Hapishanesi’nde soygun suçu sebebi ile yatan Redoine Faid isimli azılı suçlu helikopterle kaldığı hapishaneden kaçırıldı. Birçok kez büyük çaplı soygun gerçekleştirdiği gerekçesi ile yakalanıp hapis cezasına çarptırılan 46 yaşındaki Redoine Faid, Reau Hapishanesi’nden iki kişinin yardımı ile kaçtı. Sabahın erken saatlerinden Fontenay-Tresigny Havacılık Kulübüne giden silahlı iki şahsın bir pilotu rehin aldığı bildirildi.

Rehin pilot ile kaçırdıkları helikopterle hapishaneye giden, siyah kıyafetli, kar maskeli ve polis kolluğu takan şahısların helikopterin iki tarafından sis bombası yaktığı öğrenildi .Öğle saatlerinde kardeşi ile görüş yaptığı sırada Redoine’ın görüş odasına kapıyı makine ile kesip giren ikilinin mahkumu kaçırdığı açıklandı. Force Ouvrière Ulusal Hapishane Sendikası Genel Sekreteri Yoan Karar’ın açıklamasına göre ağır silahlı ve profesyonel olduğu açıklanan iki şahsın bilerek ve emin şekilde hareket ettiği öğrenildi. Alliance Police Sendikası Sözcüsü Loic Travers’in açıklamasına göre ise de mahkûm ve iki şahsın helikopter ile hapishaneye 60 kilometre uzakta Paris banliyösünde Garges-les-Gonesse’e indikleri ve helikopteri yaktıkları ifade edildi. Helikopterden indikten sonra beyaz bir kamyonete bindiği öğrenilen kaçakların daha sonra başka bir yerde araç değiştirdiği ve mahkumun siyah bir araca binip A1 otoyoluna girdiği açıklandı. Kaçaklar halen yakalanamazken ülke çapında tüm güvenlik güçlerinin seferber edildiği bildirildi.

Öte yandan 25 yıl hapis cezasına çarptırılmış olan Redoine Faid’in daha önce 2013 yılında da Lille Hapishanesi’nde karısından görüş sırasında aldığı patlayıcı sayesinde 4 hapishane görevlisini de rehin alarak kaçtığı ve sonrasında yakalandığı öğrenildi. Redoine Faid 2010 yılında yaptığı soygun sırasında polislere ateş açmış ve 1 polis memurunu öldürmüş, 1 polisi de yaralamıştı.

