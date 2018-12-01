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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- Fransa’da 129 Gösterici Gözaltına Alındı

- Fransa’da 129 Gösterici Gözaltına Alındı

Gösteri detay

( PARİS ) - Fransa’da 129 gösterici gözaltına alındı PARİS

Protesto Güvenlik Güçleri Göz Yaşartıcı Gaz Başkent Bisiklet 


- Fransa’nın başkenti Paris'te başlayan eylemlerde protestocular güvenlik güçleriyle çatıştı. Olaylarda 129 kişi gözaltına alındığı, 18 kişinin yaralandığı bildirildi.
Fransa’da akaryakıt zamlarını protesto eden “Sarı Yelekliler” eylemlerine devam ediyor. Paris’in merkezindeki Champs-Elysees Caddesi’ne girmek isteyen göstericilere polis müsaade etmeyince, göstericiler polisle çatıştı. Paris Emniyetince yapılan açıklamada, 129 göstericinin gözaltına alındığı ve aralarında polislerin de olduğu 18 kişinin yaralandığı belirtildi. Champs-Elysees Caddesi’nin sonundaki Zafer Takı etrafında toplanan göstericilerin ilk dalgası caddeye girmeye çalışınca polis önceki gösterilere nazaran çok daha fazla göz yaşartıcı gaz kullandı. Protestocular, taş atarak ve sokaklardan topladıkları bisikletleri yakarak polise karşılık verdi. İçişleri Bakanı'ndan göstericileri “haydut” benzetmesi İçişleri Bakanı Laurent Nunez yaptığı açıklamada, Sarı Yelekliler arasına karışmış "3 bin haydut" bulunduğunu belirtti.
Zafer Takının altındaki Meçhul Asker Anıtının etrafında toplanan göstericileri polis gaz kullanarak dağıttı.
Polisin Zafer Takının altındaki göstericilere müdahale ettiği sırada çevredeki göstericilerin çöp konteynerlerini yakarak polisin dikkatini ara sokaklara çekmeye çalıştığı gözlendi.
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