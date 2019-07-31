Fotokapanlı uyuşturucu operasyonu - UŞAK

- Şüphelilerin adliyeye çıkışından görüntüler Uşak 'taki fotokapanlı uyuşturucu operasyonu - Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandıUŞAK (AA) - Uşak 'ta fotokapan yardımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Uşak İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Timleri'nin merkeze bağlı Güre Köyü Köprübaşı Mahallesi Çayır mevki yakınlarında özel sulama sistemiyle yetiştirilmiş 3 bin 104 kök Hint keneviri ele geçirmesinin ardından, gözaltına alınan T.D. ve Ö.G. adliyeye sevk edildi.Şüpheliler, savcılık işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.Jandarma ekipleri, buldukları Hint keneviri ekili tarlaya görüntü almayı sağlayan fotokapan yerleştirmiş, yaklaşık 2 ay boyunca belirli zamanlarla görüntüleri inceleyen istihbarat ekipleri, arazide çalışma yapan şüphelileri dün gözaltına almıştı.
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