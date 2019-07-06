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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Fotokamp etkinliklerle devam ediyor

Fotokamp etkinliklerle devam ediyor

ETKİNLİK DETAY

( MALATYA ) MALATYA

Kanyon Eziler Çocuk Sanat Atölyesi Sanat Atölyesi Kullar 


- Arapgir Belediyesi ile Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) tarafından organize edilen 5. Uluslararası Malatya Fotokampına ilk 2 gününde yaklaşık 4 bin kişi katıldı.
Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Fırat Kalkınma Ajansı, İnönü Üniversitesi, Kemaliye, Divriği, Ağın, Keban ve Arguvan Belediye Başkanlıkları, Malatya Ressamlar Derneği, Malatya Ekstrem Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği, Türk Kızılayı Malatya Şubesi, Foto Çarşı ve PEKFEN Okulları tarafından da desteklenen 5. Uluslararası Malatya Fotokamp kapsamında farklı etkinlikler yapılıyor. Fotoğraf gösterileri, fotoğraf teknik gezileri, çeşitli fotoğraf etkinlikleri, kanyon yürüyüşleri ve sanatsal faaliyetler gerçekleştiriliyor. Sanatsal faaliyetler kapsamında çocuk sanat atölyesi çocuklar için güzel çalışmalara imza attı. Çocuklar, maske boyama,pastel boyama gibi etkinlikler yaparken kampa katılan bazı okçuluk topluluklarının düzenlediği etkinlikte katılımcılar ilk kez ok atma deneyimi yaşadı. Renkli görüntülerin yaşandığı fotokampta, akşamları ise kamp ateşi etrafında söylenen şarkılar ve türküler eşliğinde katılımcılar gönüllerince eğlenerek etkinliğin tadını çıkarıyor. (HE-BT-LO-Y)
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