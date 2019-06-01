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01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Fotoğrafsız nüfus cüzdanıyla sınava alınmadı, kapının önünde sinir krizi geçirdi

Fotoğrafsız nüfus cüzdanıyla sınava alınmadı, kapının önünde sinir krizi geçirdi

Okul önünden görüntü

Nüfus Cüzdanı Kalaba Cüzdan Öğrenciler Öğrenci Velisi 

-Tartışmalardan görüntü
-Öğrenci ve velinin okuldan uzaklaşması

( VAN ) VAN

- Van’da düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına fotoğrafsız nüfus cüzdanıyla gelen öğrenci içeri alınmayınca sinir krizi geçirdi. Bugün tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da da LGS sınavının birinci oturumu saat 09.30’da başladı.
Kentte 68 okulda bin 83 derslikte 20 bin 54 öğrenci LGS sınavında ter döktü. Sabahın erken saatlerinde velileriyle sınav olacakları okula gelen öğrenciler, saat 09.00 itibariyle okula alınmaya başlandı. Velisiyle sınava gelen bir öğrenci kimlik kontrolü sırasında nüfus cüzdanında fotoğrafının olmadığı tespit edildi. Görevliler tarafından fotoğrafsız nüfus cüzdanı gerekçesiyle içeri alınmayan öğrenci, okul önünde sinir krizi geçirdi. Durumu gören vatandaşlar da öğrencinin içeri alınması konusunda görevlilere ısrarda bulundu. Görevliler müfredat gereği öğrencinin içeri alınmayacağını ve sınava giren öğrencilerin de rahatsız olmaması için kalabalığı uzaklaştırdı. Bu sırada iddiaya göre, öğrenci velisinin uygunsuz cümle sarf etmesi bazı velilerin de tepkisini çekti. Sınava alınmayan öğrenci daha sonra velisiyle birlikte okuldan uzaklaştı.
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