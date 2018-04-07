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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Fotoğraflarla İstanbul Boğazı'nda gemi kazası

Fotoğraflarla İstanbul Boğazı'nda gemi kazası

fotoğraflar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Çarpma Anı Gemi Kazası Kamera Gemi Trafiği 


- Dümeni kilitlenen bir gemi İstanbul Boğazı'nda korkunç bir kazaya neden oldu. Anadolu Hisarı'nda Tarihi Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarpan gemi, sürüklenerek boğazın ortasında durdu. Salih Efendi yalısına çarpma anı kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen Malta bayraklı "Vitaspırıt" isimli dev gemi Anadolu Hisarı'nda bulunan tarihi Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarptı. İstanbul Boğazı'nda yaşanan kaza büyük paniğe neden oldu. Geminin çarpmasıyla tarihi yalıda büyük hasar meydana geldi. Olay yerine çok sayıda yetkili sevk edilirken, gemi sürüklenerek boğazın ortasında durdu. İstanbul boğazı, gemi trafiğine kapatıldı.
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