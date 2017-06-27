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27 Haziran 2017 Salı günü yayınlandı
Fotoğraf için gelinliği ile göle girdi

Fotoğraf için gelinliği ile göle girdi

Ramazan ayının sona ermesi ile Ramazan Bayramı Borçka Karagöl'de geçirmek isteyenler ve yeni evlenen çiftlerin ilk durakları göl oldu.

Belediye Başkanı Ramazan Bayramı Türkiye Milli Parklar Genel Müdürlüğü 


Her geçen gün daha da artan ziyaretçi sayısıyla önemli bir yoğunluğu bulunan Artvin Borçka Karagöl, Bayramın gelişi ile yoğunluk daha da arttı.

Artvin-Borçka Karagöl ' de bu bayramda doğaseverlerin yani sıra hayatlarını birleştirmek üzere çevre illerden gelen gelin ve damatlar Karagöl etrafında turlayarak, doğan ve manzarasını keyfini çıkarırken çekildikleri resim ve videolar ile unutulmaz anı olarak ölümsüzleştirdi. Göl manzarasına dayanamayan gelin ise göle ayaklarını sokarak bir süre suda bekledi. Genç çiftler huzur adresini Karagöl ' ü işaret ettiler.

Bayrama tatillerini Karagöl ' de geçirmek isteyenler ise “Bu doğal güzellikler sözlerle anlatılmaz ancak görmek ve gezmekle anlatılır, cennetin bir bahçesidir. Burada insan huzur buluyor. Bizde bu vesile ile tatili fırsat bilerek, hem bayramın hem de doğanın tadını çıkarıyoruz” ifadelerini kullandılar.

30 Yılığına işletmesini üstlenen Borçka Belediyesi, düzenleme ve çalışmalar hakkında bilgi veren Borçka Belediye Başkanı Aslan Atan, “Ziyaretçi sayısını yaptığımız düzenleme ve hizmetlerimizle artıracağız. Burası Türkiye'nin önemli noktalarından biridir. Yeşilin her tonunu içerisinde bulunduran, muhteşem güzelliği ve bitki çeşitliliği ile kendisine hayran bırakan bir bölgedir. Sezonu için göl etrafında çeşitli düzenlemelere giderek, ilk etapta araç parkı genişletmesini, karda hasar gören yerlerin onarımı ve gelen ziyaretçilerini ağırlamak için hummalı bir çalışma başlattık. Bu vadinin iskelesi, kamelyası, oturma yerleri, hizmet binasının elden geçirilmesi için Borçka Belediyesi olarak, Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile imzaladığımız protokol gereğince 29 yıllığına Borçka Karagöl'ün işletmeciliğini üstlendik ve teslim aldık. Bu kışın yoğun kar yağışından dolayı hasar gören yerleri Ramazan Bayramı'na kadar onarılmasını ve çevre düzeni ile ziyaretçilere cevap verecek konumuna getirmek bir kısım projemizi hayata geçirdik. Karagöl'e gelen insanlarımız artık konaklama sıkıntısı olmayacak. Otel dışında evler, yürüyüş parkuru, spor alanları inşa edilecek ve bu sayede misafirlerimizi birkaç gün burada ağırlamak istiyoruz ' ifadelerini kullandı.
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