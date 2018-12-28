Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Foseptik çukuruna atılan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Foseptik çukuruna atılan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Lağım çukuruna düşen köpeğin kurtarılması

Sokak Köpeği Köpek Foseptik Çukuru İtfaiye Eri Kışla 

-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Genel ve detay

( İSTANBUL - ÖZEL)- Öldürmek amacıyla foseptik çukuruna atılan köpeği kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu- Boynuna bağladıkları iple foseptik çukuruna atılan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı İSTANBUL

- Arnavutköy’de bir sokak köpeği kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından boynuna ip bağlanarak fosseptik çukuruna atıldı. Lağım sularından ıslanan ve soğuk havadan etkilenen köpeği ölmekten son anda itfaiye ekipleri kurtardı. Olay, saat 13.00 sıralarında Arnavutköy Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, isminin ‘Paşa’ olduğu öğrenilen köpek kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından boynuna ip bağlanarak fosseptik çukuruna atıldı. Saatlerce sesini duyurmak için havlayan köpek hem lağım sularından ıslandı hem de soğuk havanın etkisiyle titremeye başladı.
Lağım çukurundan sesler geldiğini duyan çevredeki vatandaşlar durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi. Mahalleli köpeği kurtaran itfaiye ekiplerini alkışladı Olay yerine gelen Arnavutköy İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler önce lağım kapağını açtıktan sonra zor durumda olan köpeğe müdahale etti. Hayvan tutacağıyla müdahale edilemeyince fosseptik çukuruna inen itfaiye eri köpeği düştüğü yerden çıkardı. ‘Paşa’ isimli köpeğin boynuna bağlanmış farklı renkteki ipleri gören ekipler ipi keserek hayvanı özgürlüğüne kavuşturdu. Mahalledeki vatandaşlar köpeğin kurtarıldığını görünce itfaiye ekiplerini alkışlayarak teşekkür etti. (UK- MB-EY
İlgili Foto Galeriler
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!
Turistler Gitti Takıları Definecilere KaldıTuristler Gitti Takıları Definecilere Kaldı
İstanbulda 32 Adrese Narkotik Operasyonu: 40 Gözaltıİstanbulda 32 Adrese Narkotik Operasyonu: 40 Gözaltı
Ankara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli OlduAnkara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı