Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Florya balık çarşısı restoranları paket servisi dönemine geçti

Florya balık çarşısı restoranları paket servisi dönemine geçti

Balık çarşısı detay

Salar Sirkeli 

-Restoranlar detay
-Röportajlar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Türkiye’de korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında Florya balık çarşısı içerisinde bulunan restoranlar paket servisi dönemine geçti. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Türkiye'de yetkililer tarafından alınan önlemler gün geçtikçe daha da sıklaşıyor. Son olarak yayınlanan ek genelgeyle tüm lokanta, restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerleri sadece paket servis ve gel-al benzeri şeklinde müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet verecek. Bu kapsamda Florya balık çarşısı içerisinde restoranları paket servisi dönemine geçti. “Virüsten dolayı kapattık ama paket servisimiz açık” Balıkçı çarşısının temizliğine daha çok dikkat ettiklerini belirten Ferhat Karayiğit, “Virüsten dolayı kapattık ama paket servisimiz açık. Gelip almak isteyenleri de bekleriz. Hijyen kurallarına da dikkat ediyoruz. Çatal bıçağımızı sirkeli suda bekletiyoruz. Yerlerin masaların temizliğine de özen gösteriyoruz” dedi.
“Genelgeye uyuyoruz ve paket servis şeklinde hizmet vermeye devam ediyoruz” Geçici süre faaliyetlerini durdurduğunu söyleyen Zafer Dursun, “Akşam yayınlanan genelgeden itibaren faaliyetlerimizi geçici süreliğine durdurduk. Sadece paket servis şeklinde devam ediyoruz. Gereken önlemleri de aldık, dezenfekte işlemlerini de yaptık. Genelgeye uyuyoruz ve paket servis şeklinde müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tuncelide Bot Devrildi: 1 Uzman Çavuş KayıpTuncelide Bot Devrildi: 1 Uzman Çavuş Kayıp
İstanbulun Meydanları Boş Kaldıİstanbulun Meydanları Boş Kaldı
Umre Yolcuları Karantina Yurtlarına GötürülüyorUmre Yolcuları Karantina Yurtlarına Götürülüyor
Erdoğan Putin Görüşmesinden Kareler!Erdoğan Putin Görüşmesinden Kareler!
Kahraman Komandolar Suriyeye UğurlandıKahraman Komandolar Suriyeye Uğurlandı
Bahar Kalkanı Harekatından Yeni GörüntülerBahar Kalkanı Harekatından Yeni Görüntüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı