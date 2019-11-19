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19 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
FKÖ: “ABD şiddet ve kaosun kapısını açtı” - RAMALLAH

FKÖ: “ABD şiddet ve kaosun kapısını açtı” - RAMALLAH



: - Batı Şeria’nın Ramallah kenti - FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat'ın basın açıklaması Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), ABD yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine ilişkin kararının, bölgede şiddet, radikalleşme, kaos ve kan dökmenin kapısını açtığını belirtti.
FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde düzenlediği basın toplantısında, ABD yönetiminin, "işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmeme" kararını değerlendirdi.Ureykat, ABD’nin söz konusu kararının uluslararası güveni ve barışı tehlikeye attığını vurgulayarak, “ABD Yahudi yerleşim birimlerinin yasa dışı olmadığını ilan etmekle, şiddet, radikalleşme, kaos ve kan dökmenin kapılarını açmıştır.” dedi.

Basın Toplantısı Toplantı Radikalleşme Basın Açıklaması Uluslararası 

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