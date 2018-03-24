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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Fırtına nedeniyle uçan çatı, minibüs durağına düştü

Fırtına nedeniyle uçan çatı, minibüs durağına düştü

Çatının cadde üzerindeki görüntüsü

Polis Güvenlik Önlemi Minibüs Durağı Şahit Polis Ekipleri 

-Çatının altında kalan araç
-Polis ekiplerinin alanda güvenlik önlemi alması
-İtfaiye ve iş makinelerinin olay yerine gelmesi ve çatının kaldırılması
-Olaya şahit olan vatandaş Fatih Oğuzhan Röp.

( MUŞ ) MUŞ

- Muş'ta yağmur ve fırtınanın etkisiyle uçan bir iş hanının çatısı, minibüs durağının olduğu alana düşerken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Edinilen bilgilere göre olay, İstasyon Caddesi üzerinde bulunan Bankalar Meydanı’nda yaşandı. Sabah saatlerinde başlayan yağmur ve fırtınanın etkisiyle uçan bir iş hanının çatısı, binlerce kişinin kullandığı İstasyon Caddesi üzerindeki Şehir Palas Minibüs Durağı’nın olduğu alana düştü. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken, rüzgarın etkisiyle kopan çatı, park halindeki aracın üzerine düştü. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, çevreye güvenlik şeridi çekerek yolu çift yönlü trafiğe kapattı. Muş Belediyesine ait iş makineleri çatıyı bulunduğu noktadan kaldırdıktan sonra polis ekipleri yolu yeniden trafiğe açtı. Olay sırasında eczanede olduğunu ifade vatandaş Fatih Oğuzhan, "Eczaneye gelmiştim, birden bire bomba gibi bir ses geldi ve dışarı çıktık. Bir baktık ki yollarda hep çatılar. Hemen polis ve itfaiye ekibi geldi. Yolda baya yürüyenler vardı, ama Allah'a şükür kimseye bir şey olmadı. Çatı düştüğü zaman çok korktuk, dehşete kapıldık. Bomba zannettik zaten" dedi.
Öte yandan, Muş - Bingöl karayolu üzerinde bulunan inşaat halindeki bir apartmana ait çatı da karayolunun kenarına düştü. Olaylarda ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.
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