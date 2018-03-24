Fırtına körfezi taşırdı... Taşan sularda mahsur kalan şahıs arabayla kurtarıldı

-Sahil vatandaşlar genel

-Dükkanının önünde mahsur kalan kişi

-Arabasıyla arkadaşanın kurtarması

-Genel sahil deniz dalga ve vatandaşlar



( HATAY ) HATAY



- Hatay’ın İskenderun ilçesinde fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Hızı 70 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle oluşan dalgalar sahil, park ve bahçeler sularla doldu. Denizden gelen dalgalar nedeniyle sahil, sular altında kalırken, vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Sahil boyundaki dalgaların boyu yaklaşık 7-8 metreyi bulurken, vatandaşlarda cep telefonlarıyla dalgaları çekebilmek için sahile akın ettiler. Sahildeki çöp kovaları da oluşan dalgalardan dolayı sürüklenirken, dükkanını kurtarmaya çalışan bir kişiyi arkadaşı arabasıyla kurtardı. Oluşan dalgalar ve denizin taşması nedeniyle sahilde bulunan dükkanı kapatmaya çalışan bir kişi zor anlar yaşadı. Denizin taşmasıyla suların içinde kalan vatandaş, çareyi sandalyenin üstüne çıkmakta buldu. Sandalyenin üzerinde öylece bekleyen kişiyi arabasını yanaştıran arkadaşı kurtardı. Öte yandan rüzgar ve fırtına nedeniyle ise deniz ulaşımında gemilerinde körfez açıklarında demirlediği gözlendi. Hatay Valiliği’nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre ise, Doğu Akdeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli fırtınanın etkili olacağı kaydedildi. Açıklamada, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması, toz aşımını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

