Fırat Nehri'ne düşen 2 kuzen boğuldu



- Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde pikniğe giden 2 kuzen Fırat Nehrine düşerek boğuldu. İki kuzenin de AK Parti 21, 22 ve 23’üncü dönem Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman’ın abisi Beşir Akman’ın torunları oldukları öğrenildi. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Birecik İlçesine bağlı Keskince Kırsal Mahallesinde yaşandı. Yakınlarıyla birlikte pikniğe giden Beşir Akman (14) ve Ayşe Mevhibe Özkan (17) Fırat Nehrine düştü. Şahısların suya kapılarak çırpındıklarını görenler, suya atlayarak her iki genci de çıkarttı. Özel araçla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan Akman ve özkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İki kuzenin de AK Parti 21, 22 ve 23’üncü dönem Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman’ın abisi Beşir Akman’ın torunları oldukları öğrenildi. Dede Beşir Akman ise 2014 yılında belediye eski meclis üyesi Bozan K. tarafından iddiaya göre yeni meclis adaylığı nedeniyle yaşadığı tartışma sonucunda iş yerinde silahla vurularak öldürülmüştü. Her iki gencin cesedi hastane morguna konulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

