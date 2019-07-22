Fırat Nehri'nde akıntıya kapılan şahıs kayboldu

-tekne ile arama çalışmaları

-olay yerindeki polisler

-sağlık ekipleri

-vatandaşlar



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bir kişi, serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde akıntıya kapılarak kayboldu. Edinilen bilgiye göre, Birecik ilçesinde 40 yaşındaki Edip Kılıç, serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi. Akıntıya kapılan şahıs, kısa sürede gözden kayboldu. Olay yerine çağrılan polis ekipleri, tekne yardımıyla şahsı bulmaya çalıştı. Şahıs bulunamayınca Şanlıurfa merkezden sualtı polisleri çağrıldı. Ekiplerin Kılıç'ı arama çalışmaları devam ediyor.

