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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Fırat Kalkanı Şehidi Akın Acar’ın annesi: “Biz anneyiz, askerimizin arkasındayız”

Fırat Kalkanı Şehidi Akın Acar’ın annesi: “Biz anneyiz, askerimizin arkasındayız”

Şehit annesi Fadime Acar'ın açıklamaları

Şehit Televizyon Şehit Annesi Gesi 

-Televizyondan barış pınarı harekatını izlemesi
-Şehit Akın Acar'ın Fırat Kalkanı Harekatı sırasında bir silah arkadaşını tedavi ettiği görüntüler
-Arşiv Görüntüler

( TEKİRDAĞ )-Barış Pınarı Harekatını takip eden Suriye şehidi Akın Acar’ın annesi Fadime Acar, “Biz anneyiz, askerimizin arkasındayız” TEKİRDAĞ

- Türkiye’nin 2016 yılında Suriye’ye düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El-Bab bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Akın Acar’ın Çorlu’da ikamet eden annesi Fadime Acar, Suriye’ye düzenlenen Barış Pınarı Harekatına ilişkin gelişmeleri televizyonlardan takip ediyor. Bu harekatı seyrederken aklına ilk günler geliyor diyen şehit annesi Fadime Acar, “Bu harekatı seyrederken ilk günler geliyor aklıma. Çocuklarımızın Suriye’ye ilk girdiği günler geliyor aklıma. Bayağı şehit verdik. Şimdiki operasyonda hiçbir anneler ağlasın istemiyorum. Hiçbir şehit gelsin istemiyorum. Hiçbir şehit haberi duymak istemiyoruz artık biz. Biz güçlüyüz. Biz anneyiz, biz askerlerimizin arkasındayız hep. Ama istiyorum ki hiçbir zaman çocuklarımız şehit gelmesin. Anneler hep ağlıyor, anneler hep üzgün, çocuklar hep babasız. Kıyamıyorum, böyle baktıkça, televizyonda seyrettikçe hep o günler aklıma geliyor. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı hep onlar aklımda. Seyrettiğim zaman, çocuklarımız, evlatlarımız için dua ediyorum. Yavrularımız hep geri gelsin, ayakları taşa değmesin yavrularımızın” dedi.
Gözünü bir an olsun televizyondan ayırmayan şehit annesi Fadime Acar tüm gelişmeleri büyük bir dikkatle takip ediyor.
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