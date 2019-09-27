Fındık hırsızlığı iddiası - ZONGULDAK

- Şüphelilerin adliyeye getirilmesi Zonguldak 'ta fındık hırsızlığı iddiası - Ereğli ilçesinde fındık çaldıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandıZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ın Ereğli ilçesinde iki çuval fındık çaldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 zanlı, tutuklandı.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Süleymanbeyler köyünde ikamet eden Ahmet Uslu, fındık çuvallarının çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.Köydeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, O.D. (20) ve Y.D'yi Kızılca köyünde gözaltına aldı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
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