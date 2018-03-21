'Filmlerde bizim yeniden kahraman üretmemize ihtiyaç yok' - ÇORUM
"Filmlerde bizim yeniden kahraman üretmemize ihtiyaç yok" - ÇORUM - Türk Tarih Kurumu Başkanı Refik Turan'ın detay görüntüsü - Refik Turan'ın açıklamaları"Filmlerde bizim yeniden kahraman üretmemize ihtiyaç yok" - Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Turan: - "(Tarihi anlatan film ve diziler) Bizim Rambo üretmemize gerek yok. Cüneyt Arkın'ın Battal Gazi'si çok daha gerçektir çünkü tarihte vardır. Danişment Gazi vardır, Süleyman Şahlar, Afrin Beyler, Ertuğrul Bey, Osman Gazi, Fatih vardır. Bizim yeniden bir kahraman üretmemize ihtiyaç yoktur. Yeter ki bunları hikayeleştirip senaryolaştıralım"ÇORUM (AA) - FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, tarihi olayları anlatan dizi ve filmlere ilişkin, "Bizim Rambo üretmemize gerek yok. Cüneyt Arkın'ın Battal Gazi'si çok daha gerçektir çünkü tarihte vardır. Danişment Gazi vardır, Süleyman Şahlar, Afrin Beyler, Ertuğrul Bey, Osman Gazi, Fatih vardır. Bizim yeniden bir kahraman üretmemize ihtiyaç yoktur. Yeter ki bunları hikayeleştirip senaryolaştıralım." dedi. Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde tarihi film ve dizilerin Türk tarihine ilgiyi artırdığını söyledi.
Yeşilçam'da çekilen Türk filmlerinin halkın tarih konusunda hassasiyet kazanmasına öncülük yaptığını belirten Turan, Cüneyt Arkın'ın başrolünde oynadığı Malkoçoğlu ve Kara Murat gibi filmlerin söz konusu ilgide büyük payı bulunduğunu dile getirdi.Son dönemde tarihi dizilerle ilgili canlanma oluştuğuna işaret eden Turan, "Hatta bu alaka sadece Türkiye'de değil, Osmanlı İmparatorluğu hinterlandına giren bütün ülkelerde var. Türk dizilerini yasaklasalar da var. Yasaklar bugün konur, yarın kalkar. Güzel bir iş yaparsanız, ses çıkarırsanız istediğiniz kadar kulaklarınızı kapatın duymayayım diye, eninde sonunda o sesi duyacaksınız, gözleriniz görecek." diye konuştu. - Gerçek kahramanlar senaryolaştırılmalıTuran, sinema sektörünü güçlü tutmak gerektiğine inandığına dikkati çekerek bunu gerçekleştirmenin yolunun iyi bir hikaye ve senaryodan geçtiğini ancak bu konuda dünyada ve Türkiye'de eksiklikler olduğunu anlattı.Türkiye'nin kaliteli yapımları oluşturacak imkan ve kabiliyete kavuştuğunu vurgulayan Turan, şöyle devam etti:"Rambo diye olağanüstü bir tip doğurdu Hollywood. Hikaye Vietnam'da başlıyor. Vietnam mağlubiyettir, perişanlıktır aslında. Bir mağlubiyetin hatta felaketin nasıl tersine dönüştürüldüğünün hikayesidir, bir galibiyet gibi. Bizim ise Rambo üretmemize gerek yok. Cüneyt Arkın'ın Battal Gazi'si çok daha gerçektir çünkü tarihte vardır. Danişment Gazi vardır, Süleyman Şahlar, Afrin Beyler, Ertuğrul Bey, Osman Gazi, Fatih vardır. Bizim yeniden bir kahraman üretmemize ihtiyaç yoktur. Yeter ki bunları hikayeleştirip senaryolaştıralım."Turan, Türk tarihinin dünyanın en büyük hazinesi olduğunu, bu hazinenin gelecek kuşaklara en doğru şekilde aktarılmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.