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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Filistinlilerden Hükümetin Gazze Tedbirlerine Karşı Protesto

- Filistinlilerden Hükümetin Gazze Tedbirlerine Karşı Protesto

Gösteriler

( RAMALLAH ) - Filistinlilerden hükümetin Gazze tedbirlerine karşı protesto RAMALLAH

Güvenlik Güçleri Göz Yaşartıcı Gaz Gaz Bombası İnsani Yardım Hükümet Karşıtı 


- Yaklaşık 2 bin Filistinli, Filistin hükümetinin halk protestolarını geçici olarak yasaklamasına tepki göstermek ve Gazze'ye karşı alınan tedbirlerin kaldırılması için dün gece Ramallah'ta protesto gösterisi düzenledi.
Filistin hükümetinin, halk protestolarını geçici olarak yasaklaması sonrasında yaklaşık 2 bin Filistinli dün gece Ramallah'ta protesto gösterisi düzenledi.
Gösterilere Filistin güvenlik güçleri müdahale etti. Filistin Güvenlik Güçleri kentin merkezdeki Manara meydanında ve yollarda konuşlanarak Gazze'ye destek amaçlı protesto yapan yüzlerce göstericiye ses ve gaz bombası attı. Medya kaynaklarına göre, gösterileri halk protestolarının yasaklanmasına karşı olanlar gerçekleştirdi. Polis göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanmadan önce kalabalık, bir saat boyunca sloganlar atarak Mahmud Abbas'tan Gazze'ye yönelik aldığı tedbirleri kaldırmasını istedi. Polis, göstericilerden bir kısmının tutuklandığını bildirdi. Filistin resmi haber ajansı Wafa'nın bildirdiğine göre, Cuma günü başlayacak ve 3 gün sürecek olan Ramazan Bayramı gerekçe gösterilerek, önümüzdeki günlerde protestolar için izin verilmeyecek. Yasağa rağmen, dün gece hükümet karşıtı protestolara devam edilmişti. Geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirilen gösterilerden sonra Filistin hükümeti halk protestolarını geçici olarak yasaklamıştı. Üç ay önce Filistin Yönetimi, Gazze'deki 58 bin sivil ve güvenlik memurunun maaşını azaltmıştı. 11 yıldır İsrail ablukası altında bulunan Gazze Şeridi, nüfusun yüzde 80'i insani yardımlara bağlı olduğundan yüksek oranda yoksulluk ve işsizlikten muzdarip.
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