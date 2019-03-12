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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Filistinliler vakit namazını Aksa'nın kapısında kıldı - KUDÜS

Filistinliler vakit namazını Aksa'nın kapısında kıldı - KUDÜS

- İsrail polisinin Harem - i Şerif'in El - Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda yoğun güvenlik önlemleri - Filistinlilerin ikindi namazını Harem - i Şerif'in El - Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda kılması - Aslanlı Kapısına getirilen bir cenazenin içeri girmesine İsrail polisi tarafından engellenmesi - İsrail polisinin Filistinli bir genci darbettikten sonra gözaltına alınması - Mescid - i Aksa'nın Müdürü Şeyh Ömer El - Kesvani ile röportajKUDÜS (AA) - İsrail polisinin Mescid - i Aksa'nın tüm kapılarını kapatmasının ardından onlarca Filistinli, ikindi namazını Harem - i Şerif'in El - Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda kıldı.Namaz öncesi İsrail polisi, Mescid - i Aksa'nın da içinde bulunduğu işgal altındaki Doğu Kudüs 'ün Eski Şehir bölgesi çevresinde yoğun önlem aldı.Aslanlı Kapı'da namaz kılmak isteyen Filistinlileri kontrolden geçiren İsrail polisi, ardından Eski Şehir'e girişlerine izin verdi.Aslanlı Kapı'da toplanan kadın - erkek onlarca Filistinli, Mescid - i Aksa'nın eski Vaaz ve İrşad Müdürü Şeyh Raid Da'na imamlığında ikindi namazını eda etti.Namazın ardından AA muhabirine konuşan Şeyh Da'na, İsrail polisinin Rahmet Kapısı'nın açılmasının ardından bu yana Filistinlileri provoke ettiğini söyledi.

İsrail polisinin, Mescid - i Aksa'da kendi hazırladığı "oyunla" Filistinlilere saldırdığını belirten Şeyh Da'na, polis karakolunun ateşe verilmesinin düzmece olduğunu vurguladı.Şeyh Da'na, aşırı sağcı İsrail hükümetinin Rahmet Kapısı ve Mescid - i Aksa üzerinde egemenlik kurmaya çalıştığına dikkati çekerek, polisin de bu planları uygulamaya çalıştığını ifade etti.
İsrail polisi namazın ardından Filistinlilerin beklemelerine izin vermedi ve Aslanlı Kapı'yı boşalttı.

Aşırı Sağ Aşırı Sağcı Muhabir Polis Karakolu Hükümet 

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