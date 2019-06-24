Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Filistinliler ABD'nin Yüzyılın Anlaşması'nı Protesto Etti

- Filistinliler ABD'nin Yüzyılın Anlaşması'nı Protesto Etti

gösteriden görüntüler

( RAMALLAH ) - Filistinliler ABD'nin Yüzyılın Anlaşması'nı protesto etti RAMALLAH

Protesto Çatışma Toplantı Başkent İsrail 


- Filistinliler işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde ABD'nin “Yüzyılın Anlaşması” planına karşı protesto gösterisi düzenlendi.
Filistinliler ABD'nin Yüzyılın Anlaşması planını protesto etmek için sokaklara döküldü. Ramallah kentinin şehir merkezinde düzenlenen protestoya binlerce kişi katıldı.
Filistinli göstericiler Yüzyılın Anlaşması'na karşı oldukları ifade ederek ABD ve İsrail aleyhinde sloganlar attı. “Filistin satılık değildir” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, yarın Yüzyılın Anlaşması kapsamında Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayını boykot etme çağrısı yaptı. ABD, geçtiğimiz günlerde İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalara son vermek amacıyla Yüzyılın Anlaşması olarak adlandırılan bir barış planının hazırlandığını duyurmuştu. Sonrasında Yüzyılın Anlaşması kapsamında Filistin topraklarına yatırım çekmek ve Filistinlilerin durumunu iyileştirmek için iş adamlarının katılımıyla 25-26 Haziran'da Bahreyn'in başkenti Manama'da 'Refah için Barış' başlıklı ekonomi çalıştayı düzenleneceği açıklanmıştı. Filistinli yetkililer, ABD'nin İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalara son vermek amacıyla hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması" planına sert tepki göstererek Manama toplantısına katılmayacaklarını açıklamıştı.
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı