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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Filistinli gruplardan 'Gazze tecrübesi Batı Şeria'ya aktarılmalı' çağrısı - GAZZE

Filistinli gruplardan 'Gazze tecrübesi Batı Şeria'ya aktarılmalı' çağrısı - GAZZE

Filistinli gruplardan " Gazze tecrübesi Batı Şeria'ya aktarılmalı" çağrısı - GAZZE

: - Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş gruplarından detaylar - Basın açıklaması yapılmasıFilistinli gruplardan " Gazze tecrübesi Batı Şeria'ya aktarılmalı" çağrısıGAZZE (AA) - Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, Gazze 'nin işgalci İsrail'i mağlup etmedeki tecrübesinin Batı Şeria'ya aktarılması çağrısında bulundu.İsrail'in Gazze 'den çekilmesinin yıl dönümünde Filistinli Gruplar Ortak Operasyonlar Odası ortak basın açıklaması yaptı. Gazze 'nin işgalci İsrail'i mağlup etmedeki tecrübesinin Batı Şeria'ya aktarılması çağrısı yapılan açıklamada, "Davamızı tasfiye etmek isteyen tehlikeli planlar ve şüpheli anlaşmalara karşı fiili cevap, halkı özgür bırakmaktır. Halkımızın işgali mağlup etmede doğal konumunu alması için Batı Şeria'daki direnişi özgür bırakmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.Direnişin 2005'te zorluklarla kendisine imkanlar bulduğuna dikkati çekilen açıklamada, direnişin şu anda düşmana korku salan bu imkanların on katına sahip olduğu vurgulandı.Açıklamada,direniş gruplarının tüm imkanlarıyla halka yönelik saldırganlıklara cevap vermeye hazır olduğu kaydedildi.İsrail, 1967'deki Arap - İsrail savaşında Gazze 'yi ele geçirmiş ancak 2005'te bu bölgeden çekilmişti.

Basın Açıklaması İsrail Saldırganlık Irak 

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