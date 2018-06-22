- Filistinli Genci İsrail Hapishanesi Kör Etti

-Basın mensupları Hassan el Tamimi'nin görüntüsünü çekiyorlar



( RAMALLAH ) - Filistinli genci İsrail hapishanesin kör etti RAMALLAH



- Filistinli Hassan El Tamimi, İsrail hapishanesinde 'kasıtlı' ihmal sonucu gözlerini kaybetti. Filistinli Mahkumlar Kulübü’nün yaptığı açıklamada, 18 yaşındaki Filistinli Hassan El Tamimi’nin İsrail’deki “Shari Tzedek” hastanesinde tedavi olurken kasıtlı ihmal sebebiyle kör olduğu belirtildi. Kulüp, El Tamimi'nin gözaltına alındığı 7 Nisan’dan beri ihmallere maruz kaldığını söyledi.



Öte yandan Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı İbrahim Al-Shaer, İsrail makamlarını sorumlu tutarak, El Tamimi'ye karşı işlenen suçun, işgalin gerçek yüzünü ortaya çıkardığını açıkladı.

(HA-MOŞ-MK-Y)

