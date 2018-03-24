Filistinli genç 'süs tavuğu' yetiştiriyor - GAZZE

: - Gazze li Süleyman es - Segga'nın bahçeye dönüştürdüğü çatısındaki süs tavukları - Gazze li Süleyman es - Segga ile röportaj Gazze 'de Süleyman es - Segga isimli bir genç nadir bulunan süs tavuklarını yetiştirmek için evinin çatısını bahçeye dönüştürdü.Küçüklüğünden itibaren kuş yetiştirme merakı bulunan Segga (29), Gazze Şeridi'nde bulunmayan farklı tavuk türlerini Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı aracılığıyla Gazze 'ye getirmeye karar verdi. Bunun ardından harekete geçen genç adam bazı tüccarların da yardımıyla Barı Şeria ve Ürdün'den nadir bulunan Cochin ve Brahma gibi çeşitli cinslerde süs tavuklarının yumurtalarını Gazze 'ye getirtti.AA muhabirine konuşan Segga, cins tavuk yumurtalarının tanesinin 100 şekel (35 dolar) olduğunu ancak İsrail'in koyduğu uçuk vergiler nedeniyle bir yumurtanın fiyatının bin şekele (285 dolar) ulaştığını belirtti.