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28 Şubat 2019 Perşembe günü yayınlandı
Filistinli eski kadın milletvekili 20 ay sonra özgür - RAMALLAH

Filistinli eski kadın milletvekili 20 ay sonra özgür - RAMALLAH



: - Milletvekili Halide Cerrar'ın sevinçle karşılanması - Halide Cerrar'ın gazetecilere açıklamalarda bulunmasıFilistinli eski kadın milletvekili 20 ay sonra özgür - İsrail'in Temmuz 2017'den bu yana hapiste tuttuğu Filistin Halk Kurtuluş Cephesi üyesi Halide Cerrar serbest bırakıldıKUDÜS (AA) - İsrail makamları, yaklaşık 20 aydır cezaevinde tuttuğu Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) üyesi ve eski Filistin Yasama Konseyi milletvekili Halide Cerrar'ı serbest bıraktı.İsrail Cezaevleri İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 Temmuz 2017'de İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentindeki evine düzenlediği baskın sonucu gözaltına alınan ve o tarihten bu yana cezaevinde tutulan Cerrar'ın serbest bırakılmasına karar verildi.
Cerrar'ın serbest bırakılma gerekçesine ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmadı.Eski milletvekili Cerrar, İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı "idari tutukluluk" kapsamında yaklaşık 20 aydır hakim karşısına çıkarılmadan hapiste tutuluyordu.FHKC'nin önde gelen isimlerinden Cerrar, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların haklarını savunmak amacıyla verdiği mücadeleyle tanınıyor.İsrail, gizli güvenlik bilgilerine dayanarak "idari tutuklama" adı altında Filistinlileri 1 ila 6 ay arasında alıkoyabiliyor. Tutuklunun "İsrail güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Askeri Hakim Tutukluluk Süresi Yazılı Açıklama Milletvekili Kadın Milletvekili 

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