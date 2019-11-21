Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Filistinli çocuklar İsrail'i protesto etti

- Filistinli çocuklar İsrail'i protesto etti

Çocukların eyleminden görüntüler

( GAZZE ) GAZZE

Protesto İnsanlık Suçu Hapishane Harekete Geç Saldırı 


- Gazze'deki Filistinli çocuklar, "Bizim de dünyadaki çocuklar gibi yaşama hakkımız var" sloganıyla İsrail'in çocuklara yönelik ihlallerini protesto etti. Gazze'deki Filistinli çocuklar, İsrail karşıtı protesto düzenledi.
"Bizim de dünyadaki çocuklar gibi yaşama hakkımız var" sloganları atan çocuklar, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını taşıdı. Çocuklar, İsrail'in Filistinli çocuklara karşı insanlık suçu işlemeye devam ettiğini vurgulayarak çocukların korunması için Birleşmiş Milletler'i harekete geçmeye çağırdı. Filistin'de Uluslararası Çocukların Korunması Hareketi Sorumlusu Ayed Abu Qutaish yaptığı açıklamada, İsrail işgal güçlerinin çocukların korunmasına ilişkin ilkelere saygı göstermediğini belirtti.
Qutaish, Filistinli çocukların eğitim hakkı, sağlık, yeterli yaşam standartlarının sağlanması ve ayrımcılığa karşı korunma gibi tüm haklarının kapsamlı bir şekilde İsrail tarafından ihlal edildiğini söyledi.

İsrail'in Filistinli çocuklara yönelik cinayet ve tutuklama gibi suçlarının devam ettiğini ve sadece 2019 yılında 27 çocuğun hayatını kaybettiğini ifade eden Qutaish, Eylül 2000'den bu yana İsrail'in saldırılarında 2 bin 100 Filistinli çocuğun hayatını kaybettiğini vurguladı. Öte yandan Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde tutulan 5 binden fazla Filistinli arasında 220 çocuk bulunuyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
İngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosuİngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosu
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı