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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Filistinli 10 kaçak göçmen tır dorsesinde saklanırken yakalandı

Filistinli 10 kaçak göçmen tır dorsesinde saklanırken yakalandı

KAÇAKLARIN KARAKOLA GETİRİLİŞİ

Polis Kaçak Göçmen Kaçak Akalan Tır Dorsesi 

-DETAY

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir tırın dorsesine gizlenmiş Filistin uyruklu 10 kaçak yakalandı. Edinilen bilgiye göre, A.M'nin kullandığı 35 DK 418 plakalı tır Malkara ilçe merkezinde durakladı. Tır şoförü, dorsede saklanan şahısların olduğunu fark etti. İhbar üzerine polis tarafından gözaltına alınan 10 kişinin Filistin uyruklu kaçak olduğu ortaya çıktı. Kaçakların, emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.
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