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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
- Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah memleketine ulaştı

- Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah memleketine ulaştı

Salah'ın memleketindeki kalabalık tarafından karşılanması

Özgürlük Ev Hapsi İslam Alabalık İsrail 

-sevgi gösterileri

( KUDÜS ) KUDÜS

- Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah, İsrail mahkemesinin ev hapsi şartıyla serbest bırakılmasının ardından memleketi Kefr Kanna’da yüzlerce Filistinli tarafından karşılandı. Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah, İsrail mahkemelerince ev hapsinde olmak şartı ile serbest bırakılmasından sonra memleketi Kefr Kanna’ya geldi. Mescid-i Aksa muhafızı olarak tanınan Şeyh Raed Salah Yüzlerce Filistinli tarafından evinin önünde karşılandı. Toplanan kalabalık ‘Kudüs Filistinindir’, ‘Filistinlilere özgürlük’ şeklinde sloganlar atarak, Filistin İslami Hareketi liderinin serbest bırakılmasından dolayı yaşadıkları mutlulukları dile getirdi. İsrail polisi, Salah'ı "kışkırtıcılık yaptığı ve yasa dışı bir derneğin faaliyetlerini desteklediği" iddiasıyla gözaltına alındığını açıklamıştı. Ağustos 2017’de tutuklanan Şeyh Raid Salah, mahkeme tarafından ev hapsi şartıyla serbest bırakılmıştı.
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