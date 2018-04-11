Filistin'de Osmanlı arşivinden Kudüs belgeleri sergisi - RAMALLAH
: - Sergilenen arşiv belgelerinden görüntüler - Sergi açılışına katılan Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu - Serginin açılışının yapılması - Sergiyi gezen ziyaretçiler - Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürü Prof. Dr. Uğur Ünal ile röportaj - Filistin Vakıflar Bakanı Yusuf Edis ile röportaj - Rum Ortodoks Patrikhanesi Sözcüsü İsa Muslih ile röportajOsmanlı arşivinden Kudüs'le ilgili belge ve fotoğrafların gün yüzüne çıkarıldığı sergi, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlendi. Ramallah kentinde düzenlenen "9.Uluslararası Beytülmakdis Konferansı" kapsamında "Kudüs'te Gayrimüslimlere Verilen Haklar" başlığıyla yapılan sergide, belge ve görsellerle Osmanlı döneminde Kudüs ve Filistin topraklarına ışık tutuldu.Serginin açılışına Türkiye'den Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürü Prof. Dr. Uğur Ünal ile Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu, Filistin tarafından Devlet Başkanı İslami İşler Müsteşarı Mahmud el - Hebaş, Filistin Vakıflar Bakanı Yusuf Edis, Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin katıldı. Türkiye Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ünal program kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, temelde Türkiye'deki Osmanlı arşivlerine dayalı olarak yapılan serginin, Kudüs'te bulunan tarihi arşivler ve Osmanlı dönemine ait bazı kayıtların da olduğu 50 adet belge, görsel, kroki ve harita gibi çeşitli malzemelerden oluştuğunu anlattı."Filistin tarafının burada en üst düzeyde temsil edilmesinden, farklı din ve mezhepten birçok kişinin şu anda burayı geziyor olmasından son derece mutluyuz. Tarihi hafızaya ve sadece arşivlere dayalı olarak yapılmış olan bu çalışma doğru ve gerçek bilginin ortaya konulması açısından önemlidir. Tarihte de insanlar birlikte yaşadı, sıkıntılarla karşı karşıya geldi. Belgeler, bu sıkıntılara ne kadar hakkaniyetli çözüm bulunduğunu gösteriyor, günümüz dünyasına da tarihten çok güçlü bir mesaj veriyor. Bu mesaj, hiçbir dine, mabede dokunmama ve insanların ibadetlerini yapabilmesi için hoşgörüyü, hakkaniyeti ve adaleti sağlama şeklindedir."Filistin Vakıflar Bakanı Edis de "Sergi Filistin ile Osmanlı Devleti arasındaki ilişkiyi, Osmanlı'nın İslam dışındaki dinleri de önemsediğini gösteriyor. Belgelerden Osmanlı devletinin gayrimüslimlere yönelik hoşgörüsü, Hristiyanları vergiden muaf tutuşu ve onlara bütün haklarını verdiği anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.Rum Ortodoks Patrikhanesi Sözcüsü İsa Muslih de başta Kudüs olmak üzere Filistin topraklarında Müslüman ve Hristiyan Filistinlilerin uzun süredir var olduğunu teyit eden Osmanlı belgeleri nedeniyle gurur duyduğunu söyledi.