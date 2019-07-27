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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Filipinler’i Deprem Vurdu: 8 Ölü

- Filipinler’i Deprem Vurdu: 8 Ölü

deprem detay

(MANILA) - Filipinler’i deprem vurdu: 8 ölü MANILA

Artçı Deprem Deprem 


- Filipinler’in Batanes eyaletinde meydana gelen 5.4 ve 5.9 büyüklüğündeki depremlerin ardından 5.7 büyüklüğünde artçı deprem yaşandı. Can kaybı ve yaralanmaların yaşandığı depremde ilk bilgilere göre 8 kişi hayatını kaybetti. Volkan ve Deprem Bilimi Enstitüsü, ülkenin kuzeyindeki Batanes eyaletinde yerel saatle 04.16'da 5.4 ve 07.30'da 5.9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği ardından kurtarma çalışmaları esnasında saat 09.24’te 5.7 büyüklüğünde artçı bir depremin gerçekleştiğini açıkladı.
Ana depremin ardından meydana gelen artçı depremin büyüklüğü nedeniyle yapıların yıkılmasına neden olduğu belirtiliyor. Batanes İl Afet Riskini Azaltma Ofisi, ilk bilgilere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 60 kişinin yaralandığını açıkladı.
Bölgede aralarında Itbayat Havaalanı da olmak üzere çok sayıda binanın depremden hasar gördüğü belirtildi.
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