- Filipinler’deki depremde 5 kişi öldü

-Yıkılan otelin görüntüsü



(MANILA) MANILA



- Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası'nda meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremde en az 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Filipinler Volkan ve Deprem Bilimi Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, Mindanao Adası'nda 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Binaların yıkıldığı Kuzey Cotabato eyaletinde en az 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, bir binanın alt katının çökmesi sonucu yaralanan 9 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Kidapawan kentinde, şiddetli deprem sonucunda 6 katlı bir otelin çöktüğü, otelde kimsenin bulunmadığı belirtildi. Filipinler Volkan ve Deprem Bilimi Enstitüsü, artçı sarsıntılar konusunda halkı kapalı alanlarda bulunmamaları konusuna uyardı Mindanao Adası'nda 29 Ekim’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde en az 7 kişi ölmüştü.



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