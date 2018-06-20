Fikirtepe’de kentsel dönüşüm mağduru oldukları gerekçesi ile çadırlarda kalan aileler, bakanlığı harekete geçirdi

-Ailelerin kaldığı çadırlar

-Çevreye asılan pankartlar

-Çevre ve Şehircilik Müsteşar Yardımcısı Mücahit Demirtaş’ın açıklaması

-Çadırların önünde oturan aileler



( İSTANBUL ) Fikirtepe’de çadırda kalan kentsel dönüşüm mağdurları bakanlığı harekete geçirdi- Bakanlık yetkilileri çadırlarda kalan vatandaşlarla görüşerek, çalışma süreci ile ilgili bilgi verdi- Yetkililer, zor durumda kalan ailelere daha sonra projeden tahsil edilmek üzere kira yardımı yapılacağını duyurdu- Müsteşar Yardımcısı Mücahit Demirtaş: “Yatırımcı firmayı Ankara’ya davet ederek görüştük”- “Mağdur ailelere kira yardımı yapılacak” İSTANBUL



-. Olayın sosyal medyada ve medyada yer almasından sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, çadırda kalan aileleri ziyaret etti. Fikirtepe’de yaklaşık 2 yıl önce evlerini boşalttıktan sonra kirada kalmaya başlayan ancak daha sonra kiraları kesilen ve evleri de bir türlü yapılmayan aileler, çadırda kalmaya başladı.

Bu durumun gerek sosyal medyada gerekse medyada yer alması üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mücahit Demirtaş ile Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürü Veli Böke, beraberindeki diğer görevlilerle Fikirtepe’de çadırlarda kalan aileleri ziyaret etti. Ailelerin sorunlarını dinleyen ve bakanlık olarak attıkları adımlardan bahseden Müsteşar Yardımcısı Mücahit Demirtaş, yaşanan sorunlardan haberdar olduklarını ve bunun üzerine ilgili firmanın yatırımcısını Ankara’ya davet ettiklerini söyledi.



Demirtaş, ailelerin mağduriyetlerini gidermek için çalışmalarını sürdürdüklerini ayrıca ileride projeden tahsil edilmek üzere kira yardımı yapılacağını kaydetti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Müsteşar Yardımcısı Demirtaş, “Bu sorunlardan bakanlık olarak haberimiz vardı aslında. Bu bölgede Fikirtepe ölçeğinde ada ada, her ada için bir çalışma modelimiz vardı ve bunları çalışıyorduk. Bu defa bir yatırımcı firmanın kendi sözleşme yaptığı 5 ada içerisinde bazı sorunları olduğu bilgisini hem medyadan, hem de sosyal medyadan bakanlığımıza ulaştığında, biz buradaki ilgili yatırımcıyı Ankara’ya çağırdık. Ve bu sorunları nasıl çözeceğini ve onun bakış açısının neler olduğunu kendisinden dinledik. Bu defa vatandaşlarla ilgili bir görüşme yapmaya ve mağdur insanların görüşlerini ve onların hangi konularda mağdur olduklarını öğrenmek üzere ziyarete geldik. Ve sonuçta bu mağdurların temsilcileri ile birlikte önümüzdeki hafta Salı günü il müdürlüğümüzde bir araya gelerek, her ada için sorunları ve çözümleri ile ilgili bir çalışma süreci başlattığımızı deklare ettik. Bugün ki ziyaretimizin nedeni budur” şeklinde konuştu.

Bakanlık olarak bu sorunu çözeceklerini ifade eden Demirtaş, “Burada maalesef çadırda kalan insanlar gördük. Bunlar için tabi ki üzüldük. Kira yardımını alamadıkları için yatırımcı firmadan çaresizlik içerisinde ancak kendi arsasına çadır kuracağını söyleyen insanlar vardı. Bunlar içinde önümüzdeki hafta kira yardımını bakanlık şartları ile yapma kararı aldık. Onun bilgisini verdik. Önümüzdeki haftadan itibaren geriye dönük kiraları ile ilgili belki başka bir çalışmasını yapacağız ama bundan sonraki kiralarını devlet bir şekilde ödeyecek en azından çözüm üretilinceye kadar, daha sonra proje içerisinden mahsup edilmek üzere. Buradaki çalışma ile ilgili mağdur insanlara bilgi verdik. Burada çadırlarda kalmaya devam edecekler. Burada inşaat faaliyeti başlayıncaya kadar biz de kalmalarında bir mahsur olmadığını söyledik. Çünkü vatandaşların kirası da ödenmediği için kira yardımı alıncaya kadar kalabilirler” diye konuştu.

“Bu çadırlarda kalmaya devam edeceğiz” İnşaatın alanında çadır kurarak iki haftadır burada kalan Bayram Uluocak, “Sözleşmeyi 2012 yılında yaptık. Evlerimizi 2016 yılında boşalttık. Bize bir yıllık kirayı verdiler daha sonra kira almadık. Mağduruz. Çadırlarımızı buraya kurduk. Bu çadırlarda kalmaya devam edeceğiz.” Şuan şirket hiçbir girişimde bulunmuyor. Paramız yok diyor ve inşaatı yapmıyor. Buradan 172 tane daire sattı ve borsaya yatırdı. 56 trilyon lira parayı aldı bankalara tahsilat yaptırdı. Arkadaşlar senetlerini ödüyorlar ama cevap vermiyor. Şirketten umudumuzu kestik. 15 gündür çadırlarda kalıyoruz. Bizim gibi mağdur olan 340 aile var” dedi.



