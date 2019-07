FETÖ'yü anlatan 'The Network ' belgeselinin galası yapıldı

-Etkinlikten genel ve detay



( ANKARA ) FETÖ'yü anlatan "The Network (Ağ)" belgeselinin galası yapıldı - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - “Türkiye 15 Temmuz gecesi çok karanlık bir gece geçirmiş ancak sabah aydınlandığında darbe girişiminde bulunan hiç kimse ortalıkta kalmamıştır ANKARA



- FETÖ'nün gerçek yüzünü anlatan "The Network (Ağ)" isimli belgeselin gala gösterimi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımı ile yapıldı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gerçek yüzünü anlatan "The Network (Ağ)" isimli belgesel filminin gala gösterimi yapıldı. Düzenlenen programda konuşan Ticaret Bakanı Pekcan, “Türkiye 15 Temmuz gecesi çok karanlık bir gece geçirmiş ancak sabah aydınlandığında darbe girişiminde bulunan hiç kimse ortalıkta kalmamıştır. Bunu da Cumhurbaşkanımızın çağrıları ile beraber sokağa dökülen Türk halkına borçluyuz. Böyle bir günde Türk demokrasi ve özgürlüğünü savunan herkese huzurlarınızda saygıyla eğiliyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize hayırlı uzun diliyorum” şeklinde konuştu.

15 Temmuz gecesi yüzlerce masum ve umut dolu vatandaşın şehit olduğunu hatırlatan Bakan Pekcan, “Türk demokrasisi için Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla evinden çıkan bu cesur yüreklerin mirasına sahip çıkmalıyız. Bu acıların bir daha yaşanmaması için birlik ve beraberlik içinde tüm dünyaya o gece yaşananları hep birlikte anlatmalıyız” ifadelerini kullandı. Hazırlanan The Network belgeselinin amacının bu kirli ve hain yapıyı tüm dünyaya tanıtmak olduğunu dile getiren Bakan Pekcan, sözlerine şöyle devam etti: “Bugün burada izleyeceğimiz son derece gerçekçi ve profesyonelce hazırlanmış olan The Network belgeseli bu amaçla hazırlanmış bulunmaktadır ve hep beraber izleyeceğiz. Değerli misafirlerimizden meseleyi bir demokrasi ve özgürlük meselesi olarak görmenizi ve o gün bağımsızlığın sembolü olan Türkiye Büyük Milleti Meclisine atılan bombaların, meclis binasına değil bizim özgürlüğümüze ve demokrasi sembolümüze atıldığı hepimizce malumdur.” Hain darbecilerin 3 yıldır çeşitli ülkelerde yanlış propagandalar yaptığını belirten Pekcan, “O gecenin gerçekleri Meclise atılan bombalar, tanklar, kendi halkı üzerine ateş eden jetler ve helikopterlerdir. Bu terörizme direnen halkımız, şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Amaç bizi biz yapan değerlerimize, diğer bir deyişle demokrasimize köklü bir değişiklik yapmaktı. Ancak bu değişiklikleri olduğu gibi dünyaya anlatabilirsek bu yaşamları unutmaz ve unutturmaz isek bu cesur insanların miraslarına da sahip çıkmış olacağız” diye konuştu.

Düzenlenen programına Ticaret Bakanı Pekcan, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, DEİK Başkanı Nail Olpak’ın yanı sıra çeşitli ülkelerden çok sayıda büyükelçi ve konuk katıldı.