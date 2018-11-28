Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
FETÖ'ye finans desteği sağladığı iddia edilen 6 şahıs gözaltında

FETÖ'ye finans desteği sağladığı iddia edilen 6 şahıs gözaltında

Şüphelilerin hastaneye girişi

Polis Hastane Akalan Yakalama Kararı Trol 

-Şüphelilerin hastaneye girişi
-Polis aracının hastaneden çıkışı

( KONYA ) KONYA

- Konya'da polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda örgüte finans desteği sağladığı iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı, 3 kişinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Edinilen bilgilere göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan daha önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda örgüt talimatı ile Bank Asya’ya para yatırarak örgüte finansal destek sağladığı iddia edilen 9 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Örgütün finansal yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında belirlenen 9 şüphelinin yakalanması için Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri sabah saatlerinde 9 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.
Yapılan baskınlarda 6 şahıs gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 3 kişinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 6 şüpheli ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı