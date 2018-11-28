FETÖ'ye finans desteği sağladığı iddia edilen 6 şahıs gözaltında

-Şüphelilerin hastaneye girişi

-Polis aracının hastaneden çıkışı



( KONYA ) KONYA



- Konya'da polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda örgüte finans desteği sağladığı iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı, 3 kişinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan daha önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda örgüt talimatı ile Bank Asya’ya para yatırarak örgüte finansal destek sağladığı iddia edilen 9 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Örgütün finansal yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında belirlenen 9 şüphelinin yakalanması için Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri sabah saatlerinde 9 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Yapılan baskınlarda 6 şahıs gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 3 kişinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 6 şüpheli ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

