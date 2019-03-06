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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
FETÖ üyeleri kendilerini gizlemek için elektrik doğalgaz ve su aboneliklerini başkasının üzerine yapmış

FETÖ üyeleri kendilerini gizlemek için elektrik doğalgaz ve su aboneliklerini başkasının üzerine yapmış

Gözaltına alınan şahısların sağlık kontrolüne getirilmesi

Doğalgaz Akalan Yakalama Kararı Terör Örgütü İstihbarat 

-Adli tıptan detaylar
-Hastaneden detaylar

( KAYSERİ )- 9 ilde aranan FETÖ üyeleri için operasyon düzenlendi: 15 gözaltı kararı KAYSERİ

- Kayseri polisi, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 9 ilin adli makamlarınca aranan ve Kayseri'de saklandıkları belirlenen 15 kişiyi yakalamak için operasyon başlattı. Şimdiye kadar 10 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, FETÖ üyelerinin kendilerini gizlemek için, saklandıkları evlerin elektrik, doğalgaz ve su aboneliklerinin özellikle başkalarına ait kimlik bilgileri üzerinden yaptığı tespit edildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütü yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle haklarında soruşturma bulunan ve firar durumda iken, Kayseri, Malatya, İstanbul, Ankara, Antalya, Trabzon, Aydın, Aksaray ve Konya adli makamları tarafından haklarında yakalama kararı çıkartılan şüphelilerin Kayseri'de saklandıkları örgüt evleri tespit etti. Ekipler, Kayseri adli makamlarınca yakalama kararı verilen 4, diğer illerin adli makamlarınca yakalama kararı verilen 11 olmak üzere toplam 15 şüphelinin yakalanmalarına yönelik operasyon başlattı. Yapılan operasyonda 10 şüpheli saklandıkları örgüt evlerinde yakalanarak gözaltına alınırken, 5 şüpheli için yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, örgüt üyelerinin kendilerini gizlemek için, saklandıkları evlerin elektrik, doğalgaz ve su aboneliklerinin özellikle başkalarına ait kimlik bilgileri üzerinden yapıldığı tespit edildi.
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