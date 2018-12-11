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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
FETÖ toplantılarında 'istersek hükümeti deviririz' iddiası

FETÖ toplantılarında 'istersek hükümeti deviririz' iddiası

adiyeden detaylar

( GAZİANTEP ) FETÖ toplantılarında "istersek hükümeti deviririz" iddiası GAZİANTEP

Toplantı Ankesörlü Telefon Tutuklu Sanık Hükümet Uyku Apnesi 


- Gaziantep’te FETÖ’ye yönelik davada tanık R.Ç FETÖ’nün evlerinde yapılan sohbetlerde “istersek hükümeti deviririz” dediklerini anlattı. Gaziantep 7. Ağır ceza mahkemesinde görülen davada tutuklu sanık Faruk S. ve avukatı katıldı.
SEGBİS sistemi ile duruşmaya katılan tanık R.Ç FETÖ’nün evlerinde yaptıkları çay sohbetlerinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında ‘büyüğümüz’ diye bahsedildiğini anlatan tanık, 5.Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda Astsubay olarak görev yapan sanık Faruk S.’nin kod adının Osman olduğunu belirtti.
Tanık R.Ç,” Sanık ile sadece 3 defa dini sohbetlerde karşılaştık. Bana Osman diye tanıttılar. Ben birliğine döndüğümde gerçek ismini öğrendim. Sohbetler dışında başka bir yerde görülmedim” dedi.
Sohbetler ankesörlüden ayarlanmış Mahkeme Başkanı sohbetlerin nasıl ayarladığını sordu. Sohbetlerin ankesörlü telefondan ayarlandığını ifade eden R.Ç, ”Görüşmelerin belli tarihi yoktu. Sabit telefondan arayarak yer ve zaman söyleniyordu. Bizi örgütsel faaliyet için çağırmadılar. Gelin çay içip sohbet edelim dediler. Bize Fethullah Gülen’den bahsedilmedi” şeklinde konuştu.
“Sohbete çağıranı emlakçı sanıyordum lokantacı çıktı” Tanık R.Ç Gaziantep’e geldiğinden itibaren sabit telefondan kendisini Mustafa K. adında birinin aradığını ve bu kişinin kendisini emlakçı olarak tanıttığını anlattı. R.Ç,” Mustafa’nın emlakçı değil de lokantacı olduğunu sonradan öğrendim. Mustafa’nın evinde de sohbetler oluyordu” diye konuştu.
Uyku Apnesi tepkisi Tanık verdiği ifadelerin kendisinin bilmediği konuları ifadesine eklendiğini ileri sürdü. Ayrıca ne ifade verdiğini hatırlamayan tanık, uyku apnesi rahatsızlığı olduğunu söyledi.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, “Uyku Apnesi sende zeka ileriliği yapıp olmayan şeyler mi anlattırıyor” diyerek tepki gösterdi. Öte yandan duruşma ileri bir tarihe ertelenerek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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