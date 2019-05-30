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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
FETÖ sanığı Serkan Gölge'nin tahliyesi - HATAY

FETÖ sanığı Serkan Gölge'nin tahliyesi - HATAY

- Evin dıştan detayı - Serkan Gölge'den detay - Serkan Gölge'nin konuşmasıFETÖ sanığı Serkan Gölge'nin tahliyesi - Denetimli serbestlik hükümleri gereği yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edilen Türk asıllı ABD vatandaşı Serkan Gölge, İskenderun'daki babaevinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu - Gölge: - "Şu an bir yurt dışı çıkış yasağı var, belki o kaldırılabilir mi onu bilemiyorum"HATAY (AA) - Hatay 'daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında "terör örgütüne yardım etmek" suçundan verilen hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından tahliye edilen Türk asıllı ABD vatandaşı Serkan Gölge, denetimli serbestlik hükümleri gereği yurt dışına çıkamayacak. Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 8 Şubat 2018'de "terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdiği Gölge hakkındaki karar, başvuru üzerine Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinde yeniden değerlendirildi.2. Ceza Dairesi, Gölge hakkındaki suçlamayı "silahlı terör örgütüne yardım etmek" kapsamında değerlendirerek sanığın cezasını 4 yıl 12 aya indirdi.Yargıtay 16. Ceza Dairesinin de kararı onamasının ardından dün kaldığı İskenderun T Tipi Kapalı Cezaevinden denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak tahliye edilen Gölge'nin, bu doğrultuda yurt dışına çıkamayacağı bildirildi.
Serkan Gölge, Antakya ilçesindeki babaevinde gazetecilere yaptığı açıklamada, dün gece tahliyesinin ardından ABD konsolosluğundaki görevlilerin kendisini aradığını belirtti, avukatının denetimli serbestlik kapsamında yurt dışı çıkış yasağının bulunduğunu kendisine ilettiğini söyledi.

Gölge, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesindeki (NASA) göreviyle ilgili sürece ilişkin, "NASA beni 1,5 sene bekledi, tahliye olmayınca tabii haliyle işten çıkarmak zorunda kaldı ama açık kapı bıraktılar, 'eğer geri dönebilirsen seni tekrar elbetteki almak isteriz.' dediler. Şu an bir yurt dışı çıkış yasağı var, belki o kaldırılabilir mi onu bilemiyorum." diye konuştu.
Hukuki süreci devam ettireceğini belirten Gölge, Anayasa Mahkemesinde halen devam eden bir davasının bulunduğunu ifade etti.

Denetimli Serbestlik İşten Çıkarma Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü Basın Mensupları 

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