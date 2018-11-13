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13 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
FETÖ/PDY operasyonu - TRABZON

FETÖ/PDY operasyonu - TRABZON

- Albay D.Ç'nin Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nden çıkarılışı Trabzon 'daki FETÖ/PDY operasyonu - İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 5 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan İl Jandarma Komutan Yardımcısı albay D.Ç. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı - D.Ç. savcılık ifadesinde, kendisi yerine başkası sağlık kontrolünden geçirilerek düzenlenen sağlık raporuyla askeri okula yerleştirildiğini itiraf ettiTRABZON (AA) - Trabzon 'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan İl Jandarma Komutan Yardımcısı albay D.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 8 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonda "Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs ve terör örgütü üyesi olmak" suçlarından gözaltına alınan D.Ç, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.D.Ç, savcılık ifadesinde, memleketi Çorum'da, ailesinin maddi imkansızlıkları nedeniyle ortaokulda okurken Sungurlu ilçesinde bulunan FETÖ'ye ait yurtta kaldığını belirtti.
Yaz tatilinde de evine gitmeyip yurtta kalmaya devam ettiğini anlatan D.Ç, yurtta Fetullah Gülen'e ait kasetleri dinlediklerini söyledi.

D.Ç, yurtta kaldığı 1985 yılında, FETÖ'nün "askeri mahrem imamı"nın kendisiyle tanıştığını ifade ederek, bu kişinin askeri okullara hazırlanmaları yönünde kendisini yönlendirdiğini ve sınavdan önce çok sayıda soru çözdürdüğünü söyledi.

Askeri lise sınavlarına müracaat etmek için mahrem imamın kendisini sağlık kontrolüne götürdüğünü belirten D.Ç, yapılan sağlık kontrollerinde göz kartlarının büyük kısmını okuyamadığını, renk körlüğünün ortaya çıktığını, diş eti rahatsızlığı bulunduğunu ve tedavi olması gerektiğini öğrendiğini anlattı.D.Ç, mahrem imam tarafından kendisi yerine başka birinin doktor muayenesinden geçirilerek adına düzenlenmiş geçerli sağlık raporu çıkartıldığını savunarak, kendisinin kimseyi yerine muayeneye sokmadığını, mahrem imamın başkasını kendi yerine sağlık kontrolünden geçirdiğini sonradan öğrendiğini ileri sürdü.Şüpheli, 1986 yılında Maltepe Askeri Lisesine başladığını, 1994'te Harp Okulundan mezun olduğunu, 2017 yılından itibaren ise Trabzon Jandarma Komutanlığında komutan yardımcısı olarak görev yaptığını söyledi.

D.Ç'nin ayrıca, "psikolojik harp" konusunda 4 sertifikasının bulunduğu bilgisine ulaşıldı.Savcılık ifadesinin ardından D.Ç, Trabzon 'da çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 8 Kasım'da, İl Jandarma Komutanlığı ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bir birimde görevli 2 albay, "Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs ve terör örgütü üyesi olmak" suçlarından gözaltına alınmıştı.

Adli Kontrol Yurt Dışı Renk Körlüğü Sağlık Raporu Terör Örgütü 

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