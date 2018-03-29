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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
FETÖ/PDY operasyonu - KARABÜK

FETÖ/PDY operasyonu - KARABÜK

- Şüphelilerin Karabük Adliyesine getirilişi Karabük 'te FETÖ/PDY operasyonu - Operasyonda 2 muvazzaf asker gözaltına alındıKARABÜK (AA) - Karabük 'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2 muvazzaf asker gözaltına alındı. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Karabük İl Jandarma ve Eflani İlçe Jandarma komutanlıklarında görevli astsubay başçavuşlar M.M.Ç ve R.A'yı gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Karabük Adliyesi'ne sevk edildi.Zanlıların savcılık sorguları devam ediyor.

Muvazzaf Asker Avcılık Trol 

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