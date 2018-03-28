FETÖ/PDY operasyonu - HAKKARİ

- Şüphelilerin hastaneye getirilişleri - Şüphelilerin hastaneden çıkışları Hakkari merkezli FETÖ/PDY operasyonu - Terör örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen, aralarında eski rütbeli emniyet personelinin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındıHAKKARİ (AA) - Hakkari merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda aralarında eski rütbeli emniyet personelinin de bulunduğu 9 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü görevlilerince terör örgütü FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.Bu kapsamda 23 Mart'ta Hakkari merkezli Ankara, İstanbul, Mersin, Konya, Sivas, Manisa, Tokat ve Trabzon'da operasyon düzenlendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:" Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY bölücü terör örgütüne yönelik soruşturması kapsamında Hakkari Emniyet Müdürlüğünce 'ByLock' isimli programı kullandığı belirlenen ve daha önceden ilgili KHK ile Emniyet Genel Müdürlüğünce ihraç edilen, aralarında rütbeli (emniyet amiri, komiser, komiser yardımcısı) emniyet personelinin de yer aldığı 12 şahsa yönelik eş zamanlı yapılan operasyon neticesinde 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. 3 şahsın yakalanmasına devam edilmektedir."Açıklamada, zanlıların dün Hakkari Emniyet Müdürlüğüne getirildiği, adli tahkikatın devam ettiği belirtidi.