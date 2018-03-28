Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
FETÖ/PDY operasyonu - HAKKARİ

FETÖ/PDY operasyonu - HAKKARİ

- Şüphelilerin hastaneye getirilişleri - Şüphelilerin hastaneden çıkışları Hakkari merkezli FETÖ/PDY operasyonu - Terör örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen, aralarında eski rütbeli emniyet personelinin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındıHAKKARİ (AA) - Hakkari merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda aralarında eski rütbeli emniyet personelinin de bulunduğu 9 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü görevlilerince terör örgütü FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.Bu kapsamda 23 Mart'ta Hakkari merkezli Ankara, İstanbul, Mersin, Konya, Sivas, Manisa, Tokat ve Trabzon'da operasyon düzenlendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:" Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY bölücü terör örgütüne yönelik soruşturması kapsamında Hakkari Emniyet Müdürlüğünce 'ByLock' isimli programı kullandığı belirlenen ve daha önceden ilgili KHK ile Emniyet Genel Müdürlüğünce ihraç edilen, aralarında rütbeli (emniyet amiri, komiser, komiser yardımcısı) emniyet personelinin de yer aldığı 12 şahsa yönelik eş zamanlı yapılan operasyon neticesinde 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. 3 şahsın yakalanmasına devam edilmektedir."Açıklamada, zanlıların dün Hakkari Emniyet Müdürlüğüne getirildiği, adli tahkikatın devam ettiği belirtidi.

Hastane Tahkikat Terör Örgütü Kışla Emniyet Amiri 

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı