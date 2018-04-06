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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
FETÖ/PDY operasyonu - BOLU

FETÖ/PDY operasyonu - BOLU

- Şüphelilerin adliyeye getirilmesi ve detaylar Bolu merkezli FETÖ/PDY operasyonu - Örgütün askeri yapılanmasına yönelik Bolu merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildiBOLU (AA) - Bolu merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye çıkartıldı.Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen FETÖ/PDY üyelerinin tespiti amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Bolu merkezli, İstanbul, Ankara, Isparta, Zonguldak ve Hatay’da eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünün ardından muvazzaf binbaşı S.B, üsteğmenler G.K, S.K. ve M.İ, astsubay B.A. ile emekli astsubay İ.E. adliyeye getirildi.

Mahrem Sparta Ankesörlü Telefon Trol 

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