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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
FETÖ/PDY operasyonu - 85 askeri personel hakkında gözaltı kararı - KAYSERİ

FETÖ/PDY operasyonu - 85 askeri personel hakkında gözaltı kararı - KAYSERİ

- FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan zanlıların sağlık kontrolüne getirilmesi Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu - Örgütün "mahrem imamları"yla irtibatlı oldukları belirlenen 37'si muvazzaf 85 askeri personele yönelik 18 ilde operasyon başlatıldıKAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 37'si muvazzaf 85 askeri personele yönelik operasyon başlatıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde örgütün sözde "mahrem imamları"nın, ankesörlü telefonlarla peş peşe arama yaparak bazı askeri personelle irtibat kurdukları belirlendi. Örgüt faaliyetlerine katıldıkları tespit edilen 38'i daha önce FETÖ'den işlem yapılan, 2'si ihraç, 2'si emekli, 6'sı askeri okullardan ilişiği kesilen öğrenci, 37'si muvazzaf olmak üzere 85 askeri personel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilere yönelik Kayseri merkezli 18 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.Yakalanan bazı zanlılar, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.Operasyonun devam ettiği belirtildi.

Akalan Ankesörlü Telefon Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü Askeri Personel 

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