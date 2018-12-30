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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
FETÖ'nün yaptıklarını il il gezerek binlerce öğrenciye anlattı - AFYONKARAHİSAR

FETÖ'nün yaptıklarını il il gezerek binlerce öğrenciye anlattı - AFYONKARAHİSAR

- Ahmet Sula'nın 15 Temmuz sunumu görüntüsü, - Sula'nın piyano çalma ve şarkı söyleme görüntüsü, - Sula'yla röportaj,AFYONKARAHİSAR (AA) - Yaklaşık 35 yıldır emniyet teşkilatının içerisinde yer alan 48 yaşındaki Polis Başmüffettişi Ahmet Sula, FETÖ'nün yaptıklarını anlatmak için il il gezerek binlerce öğrenciye ulaştı.Resim ve hat sanatıyla ilgilenen Sula, bir konferans için geldiği Afyonkarahisar 'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konferans ve sergiler münasebetiyle il ili gezerek bugüne kadar binlerce gence ulaştıklarını söyledi.

Yeni yılda da bu faaliyetleri devam ettirip daha fazla gence ulaşmak istediklerini belirten Sula, "Tuvallere, kağıtlara resim çizmekten daha değerli bir şey var; bu gençlerin kalplerine bir şeyler çizebilmek" dedi.
Bu amaçla da il il gezerek, düzenlenen konferanslarda, sergilerde FETÖ'nün yaptıklarını gençlere anlattığını dile getiren Sula, şunları kaydetti:"FETÖ'nün yaptıklarını anlatmak için il il gezerek binlerce öğrenciye ulaştım. Bu konferanslarla, sergilerle gençlerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Onların kalplerine dokunmaya çalışıyoruz. Biz kadim bir medeniyetiz. Sıradan bir devlet, sıradan bir millet değiliz. 15 Temmuz gibi bir geceyi alt edebilmiş, iradesi, feraseti olan bir medeniyet, milletiz."Sula, yurt dışı için de bazı konferans projelerinin olduğunu vurgulayarak, "Önce Roma, daha sonra inşallah Afrika'da sergilerimiz olacak. Bunun haricinde ülke genelinde sergilerimiz, konferanslarımız devam edecek. Bu ay 10 farklı yerde 10 program yaptık. Bu şekilde konferanslarla. Faaliyetler durmaksızın devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Emniyet Teşkilatı Yurt Dışı Karahisar Hat Sanatı Konferans 

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