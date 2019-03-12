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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
FETÖ'nün TUSKON davasında 2 sanığa tahliye

FETÖ'nün TUSKON davasında 2 sanığa tahliye

arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Dera Gine Yurt Dışı Mahkeme Heyeti İş Dünyası 


- FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik TUSKON ve üye şirketlerine yönelik davada mahkeme 2 sanığın tahliyesine karar verdi. Fetullahçı Terör Örgütü(FETÖ)'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 86 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısında görülen duruşmada söz alan sanıklar ve avukatları taleplerini mahkemeye iletti. Söz alan sanıklardan Mehmet Zenginer’in avukatı Fatih Uzun, “Müvekkilinin tahliyesine karar verilmesini istedi. Müvekkilinin hakkındaki suçlamaları reddeden avukat Uzun, tutuklulukta geçen her geçen gün mağduriyetinin arttığını kaydederek müvekkilinin tahliyesine karar verilmesini istedi. Sanık ve avukatlarının taleplerinin ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.
Ömer Faruk Kavurmacı, Faruk Güllü, Tolga Güven, Çetin Tekdemir, Mehmet Ali Göv, Suat Barış ve Mustafa Zeniger’in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti sanıklardan Şafak Koca ve Mehmet Zenginer’in savunmaları alınmış olması, mevcut delil durumuna göre suç vasfının lehlerine değişme ihtimali ve tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önüne alarak tahliyelerine karar verdi. Mahkeme tahliyelerine karar sanıklar hakkında yurt dışı çıkış yasağı konulmasını hükmederek duruşmayı erteledi.
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