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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
FETÖ’nün TSK yapılanması soruşturmasında 33 asker hakkında gözaltı kararı

FETÖ’nün TSK yapılanması soruşturmasında 33 asker hakkında gözaltı kararı

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( İSTANBUL )- Gözaltı kararı bulunan askerler FETÖ'nün talimatıyla Digitürk aboneliğini iptal etmiş İSTANBUL

Televizyon Akalan 


- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin soruşturmada 33 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltı kararı verilen şüphelilerin, örgüt talimatıyla Digiturk aboneliğini iptal ettikleri belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında aralarında 14 muvazzafın da bulunduğu 33 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltı kararı verilen şüphelilerin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün basın yapılanmasında bulunan 7 televizyon kanalının Digiturk platformundan çıkarılması nedeniyle FETÖ’nün liderinin talimatıyla dilekçe vererek Digiturk aboneliğini iptal eden asker şahıslar oldukları öğrenildi. Soruşturma kapsamında savcılığın, FETÖ'nün basın yapılanmasında yer alan Samanyolu TV, Samanyolu Haber, Bugün TV, Kanaltürk, Yumurcak TV, Irmak TV ve Mehtap TV'nin Digitürk platformundan çıkarılması nedeniyle örgüt elebaşının talimatıyla aboneliklerini iptal ettikleri nedenlerine ilişkin dilekçe ve ses kayıtlarını incelendiği, söz konusu yapılan incelemede bir kısmı muvazzaf 33 şüphelinin tespit edildiği belirtildi. Aynı şüphelilerin, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör-sabit hatları da kullandığının tespit edildiği belirlendi. Başlatılan soruşturma kapsamında 33 şüpheli asker hakkında 19 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonlarda şu ana kadar 26 şüphelinin yakalandığı öğrenildi. Diğer şüphelilerin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
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