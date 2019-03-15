Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
FETÖ'nün TSK yapılanması hakim karşısında

FETÖ'nün TSK yapılanması hakim karşısında

Şahısların adliyeye sevk edilmesi

( BURSA ) BURSA

Adli Kontrol Ankesörlü Telefon İtiraf Savcılık Sorgusu Avcılık 


- Bursa TEM ekipleri tarafından Bursa merkezli 19 ilde yapılan operasyonlarda FETÖ'nün TSK yapılanması oldukları şüphesiyle gözaltına alınan 50 asker adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan FETÖ'cü askerlerden 25'i etkin pişmanlıktan faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem imamları tarafından ankesörlü telefonlarla periyodik/ardışık atandıkları tespit edilen örgütün asker yapılanmasına mensup 50 kişi hakkında çıkarılan gözaltı kararıyla birlikte Bursa merkezli 19 ilde operasyon yaptı. Operasyonda gözaltına alınan 50 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. FETÖ'cü askerlerden 25'i itirafçı olarak etkin pişmanlık kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken geriye kalan 25 kişinin savcılık sorgusu devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Annelerinin yasak aşkını dedektif kardeşler çözdüAnnelerinin yasak aşkını dedektif kardeşler çözdü
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Yeni Zelanda'da Camiye SaldırıYeni Zelanda'da Camiye Saldırı
Mersin'de Kan Donduran CinayetMersin'de Kan Donduran Cinayet
Ankara'da Yakıt Treni Raydan ÇıktıAnkara'da Yakıt Treni Raydan Çıktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı