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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik operasyon - AYDIN

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik operasyon - AYDIN

- FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik operasyon - Adliyeden genel detay görüntü - Şüphelilerin adliyeye getiriliş görüntüsüAYDIN (AA) - Aydın merkezli 12 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 muvazzaf askerden adliyeye sevk edilen 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 muvazzaf askerden işlemleri tamamlanan 6'sı adliyeye sevk edildi.Savcılık sorgularının ardından hakimliğe çıkartılan 6 muvazzaf asker, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Gözaltındaki 5 askerin ise işlemleri devam ediyor. - Olay Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün TSK'daki hücre yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 26 Haziran'da Aydın merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Şırnak, Kilis, Kocaeli ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 zanlı gözaltına alınmıştı.

Adli Kontrol Muvazzaf Asker Kripto Avcılık Irak 

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