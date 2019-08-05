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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
FETÖ'nün sözde asker ve polis mahrem yapı bölge sorumluları tutuklandı

FETÖ'nün sözde asker ve polis mahrem yapı bölge sorumluları tutuklandı

Burdur Devlet Hastanesinden çıkan sanıklar

Sahte Kimlik Akalan Sparta Polis Ekipleri Sim Kart 

-Sivil polis ekipleri ve sanıkların sivil araca bindirilmesi
-Aracın ayrılması

( BURDUR ) BURDUR

- Antalya'da yakalanan FETÖ'nün sözde asker ve polis mahrem yapı bölge sorumluları tutuklanarak cezaevine gönderildi. Antalya, Isparta, Burdur'daki yeni oluşumda oldukları iddia edilen H.U. ve H.A.'nın örgütün Antalya'daki "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde olduklarını tespit eden Antalya Tem Şube Ekipleri, hücre evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada çok sayıda telefon ve sim kart ele geçirilirken, sahte kimlik kullanan H.U. ve H.A. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Burdur'a getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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